Kanada'da imalat satışları ağustosta arttı

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Kanada'da imalat sanayisi satışları ağustos ayında aylık %1,5 artışla 79,9 milyar Kanada dolarına yükseldi. Böylece satışlar nisan ayından bu yana en güçlü aylık artışını kaydederken, %1,1 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Temmuzda %0,4 daralan sektör, ağustosta yeniden toparlanma bölgesine geçti. 21 alt sektörün 12'sinde artış kaydedilmesi, toparlanmanın genele yayıldığına işaret etti.

Ana metalde rekor artış

Yükselişe en büyük katkı ana metal üretiminden geldi. Ana metal satışları %14 artışla 7,6 milyar Kanada dolarına çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Artışta alüminyum dışındaki demir dışı metallerin üretimi ve işlenmesi belirleyici olurken, hacim ve fiyat etkisinin de satışları desteklediği görüldü.

Kimya sanayisinde güçlü seyir

Kimya sanayisinde de güçlü seyir izlendi. Kimya satışları %4,4 artışla 6,2 milyar Kanada dolarına yükseldi. Büyümenin ana kaynağını temel kimyasal maddeler oluşturdu.

Ulaşım ekipmanlarında zayıflık sürdü

Genel toparlanmaya karşın ulaşım ekipmanları tarafında zayıflık sürdü. Sektör satışları %2,6 azalışla 12 milyar Kanada dolarına geriledi. Motorlu taşıt satışları %4, otomotiv parçaları %4,2 daraldı.

İmalat sanayisinde kapasite kullanım oranı da %80,7'den %81,9'a yükseldi.