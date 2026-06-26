Kanada'da resmi enflasyon verileri ile gerçek fiyatlar arasındaki makas neden açılıyor?

Kanada Merkez Bankası'nın yayımladığı kritik rapor, ülkedeki makroekonomik dengeler ile halkın geçim şartları arasındaki finansal kopukluğu, gençlerin konut krizine yaklaşımını ve bankanın yeni dönem şeffaflık politikalarını tüm detaylarıyla ortaya koydu.

Sepet dağılımı ve metodoloji farkı makası büyütüyor

Kanada'da resmi enflasyon verileri ile gerçek fiyatlar arasındaki makasın açılmasının temel nedeninin, TÜFE hesaplamasındaki sepet ağırlıkları ile halkın günlük harcama pratikleri arasındaki metodolojik ve algısal farklılıklar olduğu bildirildi. İstişare sürecine katılan paydaşlar; tüketicilerin sürekli satın almak zorunda olduğu market ürünleri, akaryakıt ve barınma gibi temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat artış hızının, resmi sepet genelinden çok daha yüksek seyrettiğini vurguladı. Bu durumun, genel enflasyon oranı düşük görünse bile vatandaşın cüzdanına yansıyan hissedilen enflasyonu tırmandırarak aradaki uçurumu büyüttüğü kaydedildi.

Barınma ve geçim maliyetleri öne çıkıyor

Yüksek kredi maliyetleri ve gayrimenkul fiyatlarındaki artış sebebiyle genç Kanadalıların ev sahibi olma beklentilerinin zayıfladığı tespiti de raporda geniş yer buldu. Kanada Merkez Bankası yönetiminin konut erişilebilirliğinin doğrudan merkez bankasının yasal yetki alanında bulunmadığı yönündeki bilgilendirmesine karşılık, kamuoyunun bu alandaki makroekonomik politikalara yönelik hassasiyetinin sürdüğü belirtildi. Temel yaşam maliyetlerindeki bu keskin yükselişin, resmi verilerin halk nezdindeki inandırıcılığını ve kurumsal güveni doğrudan olumsuz etkilediği aktarıldı.

Para politikası ve veri şeffaflığı

Kanada'da yıllık enflasyonun mayıs ayında enerji maliyetlerindeki dalgalanmaların etkisiyle %3,2'ye yükselerek kontrol bandının dışına çıkmasının, kamuoyundaki fiyat istikrarsızlığı endişelerini artırdığı ifade edildi. Son toplantısında politika faizini %2,25 seviyesinde sabit tutan Kanada Merkez Bankası'nın, bu güven erozyonunun önüne geçmek amacıyla harekete geçtiği öğrenildi. Banka, para politikası kararlarında kullanılan karmaşık veri setlerinin ve ekonomik modellerin halka daha sade, şeffaf ve anlaşılır bir dille aktarılması yönündeki yeni iletişim stratejisini güçlendireceğini duyurdu.