Kanada'da sanayi ve toptan ticaret satışları beklentileri aştı

Kanada imalat sektöründe nisan ve mayıs aylarında gözlenen yukarı yönlü hareket, haziran döneminde hız kesmesine rağmen pozitif bölgede kalmayı başardı. Piyasalarda petrol ve kömür ürünleri alt sektöründeki gerilemeye bağlı olarak imalat satışlarında %0,1 oranında bir düşüş öngörülüyordu. Ancak açıklanan nihai veriler, satışların aylık bazda %0,1 oranında sınırlı da olsa bir artış sergilediğini göstererek bu negatif beklentiyi boşa çıkardı. Sektörel kırılımlar incelendiğinde, petrol ve kömür grubu dışarıda bırakıldığında toplam imalat satışlarının %2,2 gibi oldukça güçlü bir büyüme kaydettiği görülüyor. Bu durum, enerji grubu dışındaki imalat kalemlerinin iç piyasada canlılığını koruduğuna işaret ediyor.

Toptan ticarette makine ve gıda öncülüğünde rekor ivme

Ülkedeki toptan satış performansı, petrol ve hidrokarbon ürünleri hariç tutulduğunda haziran ayında %2,8 oranında net bir yükseliş sergileyerek Mayıs 2023 döneminden bu yana kaydedilen en güçlü aylık büyümeye imza attı. %2,7 seviyesindeki öncü tahmini de geride bırakan bu hacimsel genişlemeye en büyük katkı, %4,8'lik artışla 20,1 milyar Kanada dolarına ulaşan makine, ekipman ve malzeme grubundan geldi. Özellikle tarım ve bahçe makineleri alt başlığındaki satışların %25,9 oranında sıçraması ile gıda, içecek ve tütün ürünleri grubundaki %2,8'lik artış, toptan ticaretteki ivmelenmenin ana lokomotifi oldu. Artan ticaret hacmiyle eş zamanlı olarak, hidrokarbon dışı toptan stok değerinin %1,2 artışla 140,4 milyar Kanada dolarına ulaşması piyasadaki arz-talep dengesini koruyor. Sanayi genelindeki kapasite kullanım oranının %82,3 seviyesine yükselmesi ve yıllık sanayi üretiminin %2,4 artış kaydetmesi de Kanada ekonomisinin haziran dönemini dengeli bir üretim ve tüketim zinciriyle tamamladığını tescilliyor.