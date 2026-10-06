Kanada'da ticaret fazlası 4 yılın zirvesinde

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Kanada, ağustos ayında 4,2 milyar Kanada doları fazla verdi. Bu tutar, bir önceki ay yukarı yönlü revize edilen 790 milyon doların oldukça üzerinde gerçekleşti. Böylece Kanada, Mayıs 2022'den bu yana en büyük, Ağustos 2008'den bu yana ise en yüksek ikinci ticaret fazlasını kaydetmiş oldu.

İhracat 78 milyara yaklaştı

Kanada doları Amerikan doları karşısında değer kazanmasına rağmen ihracat artışını sürdürdü. Toplam ihracat aylık bazda %2,5 artarak 77,9 milyar Kanada dolarına ulaştı.

Artışta enerji fiyatlarının etkisi öne çıktı. Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatları, enerji ürünleri satışlarının %4,7 artmasını sağladı.

Tüketim ve makinede güçlü artış

Enerjinin yanı sıra diğer kalemlerde de yükseliş görüldü. Tüketim malları ihracatı %6,6, sanayi makineleri ve ekipman ihracatı ise %10,1 yükseldi.

ABD'ye ihracatta vergi öncesi stok etkisi

ABD'ye yapılan satışlarda dikkat çekici bir artış yaşandı. ABD'ye ihracat %8,1 arttı. Bu yükselişin, ABD'de önümüzdeki dönemde yürürlüğe girecek gümrük vergileri öncesinde Amerikalı tüketicilerin Kanada ürünlerini önden stoklamasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

İthalatta altın etkisi

Öte yandan ithalat %2 düşerek 73,7 milyar Kanada dolarına geriledi. Motorlu taşıtlar ve parça alımları %8,8, metal ve mineral ürünleri ithalatı %7 azaldı. Bu düşüşte işlenmemiş altın, gümüş ve platin grubu metallerdeki %40'lık sert gerileme etkili oldu.