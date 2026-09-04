Kanada’da yeni dönem! Kral 3. Charles portreli 20 dolarlık banknot tanıtıldı

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Kraliçe Elizabeth’in yerini Kral Charles aldı

Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, başkent Ottawa’da düzenlenen törenle yeni 20 dolarlık banknotu tanıttı.

Yeni tasarım, Kral 3. Charles’ın portresinin yer aldığı ilk Kanada banknotu olma özelliğini taşıyor. Böylece ülkede 70 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez yeni bir hükümdarın portresi banknotlarda yer almış olacak.

Yeşil tonların ağırlıkta olduğu banknotun dikey tasarımı da dikkat çekiyor.

Banknotta Kanada’nın simgeleri yer alıyor

Banknotun ön yüzünde Kral 3. Charles’ın portresinin yanı sıra Kanada’nın 13 eyalet ve bölgesini temsil eden bitkisel simgeler bulunuyor.

Tasarımda ayrıca yerli halklar açısından kültürel öneme sahip bitkilere yer verilirken, şeffaf bir alan da banknotun dikkat çeken unsurları arasında bulunuyor.

Arka yüzde ise Kanada’nın askeri tarihine gönderme yapan Vimy Ulusal Anıtı yer almaya devam ediyor.

Sahteciliğe karşı yeni güvenlik önlemleri

Kanada Merkez Bankası Başkanı Macklem, yeni banknotun daha önce kullanılmamış güvenlik özellikleri içerdiğini belirtti.

Banknot hareket ettirildiğinde dönen ve şekil değiştiren mor bir güvenlik şeridi, yeni tasarımın öne çıkan güvenlik unsurlarından biri olacak. Bu özellik sayesinde vatandaşların banknotun gerçekliğini daha kolay kontrol edebilmesi hedefleniyor.

2027’de tedavüle girecek

Kanada Maliye Bakanı François-Philippe Champagne, yeni banknot tasarımının ülkenin anayasal geleneklerini ve İngiliz Milletler Topluluğu ile tarihsel bağlarını yansıttığını ifade etti.

Yeni 20 dolarlık banknotun 2027 yılının şubat ayı sonlarından itibaren kademeli olarak dolaşıma sokulması planlanıyor.