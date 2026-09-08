Kanada’dan ABD’ye sert vergi misillemesi! Yüzlerce ürüne yüzde 50’ye varan vergi

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Başbakan Mark Carney liderliğindeki hükümet, Washington’a karşı daha sert bir ekonomik tutum sergileyerek ABD ile devam eden müzakerelerde elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Çelik ürünlerinde vergi yüzde 50’ye çıkarıldı

Yeni düzenleme kapsamında ABD’den ithal edilen çok sayıda ürüne ek vergiler getirildi. Özellikle çelik ürünlerinde dikkat çeken bir artış yapıldı.

Daha önce yüzde 25 olan bazı çelik ürünlerine yönelik gümrük vergisi yüzde 50’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra motosiklet, kozmetik, peynir ve çeşitli tüketim ürünleri de yeni vergilerin kapsamına alındı.

Vergiler, New York saatiyle salı günü 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Hedef ABD’yi yeniden müzakere masasına çekmek

Kanada’nın misilleme adımının, ABD’li şirketler ve tüketiciler üzerindeki ticaret savaşı maliyetini artırması bekleniyor. Ottawa yönetimi böylece Washington’ın yeniden müzakere masasına dönmesini amaçlıyor.

Yeni vergilerin özellikle Kanada ile yoğun ticaret yapan ve kasım ayında kritik ara seçim yarışlarının yaşanacağı Michigan ve Ohio gibi ABD eyaletlerindeki ihracatçıları etkilemesi bekleniyor.

“Amaç ticaret savaşını sona erdirmek”

Kanada’nın attığı adımın doğrudan bir ticaret savaşı arayışından kaynaklanmadığı, aksine mevcut gerilimi sona erdirmeye yönelik bir baskı unsuru olarak kullanıldığı belirtiliyor.

Eski Başbakan Justin Trudeau döneminde de ABD’ye karşı misilleme vergileri uygulanmış, ancak Carney hükümeti yaklaşık bir yıl önce bu vergilerin önemli bölümünü kaldırmıştı.

Trudeau döneminde ABD-Kanada ticaret ilişkileri konusunda üst düzey danışmanlık yapan Brian Clow, Kanada’nın yeni vergilerle ticaret savaşını büyütmeyi değil, ticaret savaşının sona ermesini sağlamayı hedeflediğini söyledi.