Kanada’dan çelikte damping soruşturması: Türkiye dahil 4 ülke mercek altında

Kanada mahkemesi, Türkiye, Çin, Güney Kore ve Vietnam'ın çelik çemberde damping yaparak Kanada'nın yerli sanayisine zarar verdiği yönünde makul bulgular tespit etti.

Çelik çember üretimini sübvanse ettiği iddiası

Kanada parlamentosuna bağlı bağımsız bir yarı-yargı organı olan Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Çin'in çelik çember üretimini sübvanse ettiğine dair bulgulara da rastlandığını belirtti.

Karar 8 Ağustos'ta açıklanacak

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, bulguların yürütülen damping ve sübvansiyon soruşturması sonucunda elde edildiği ve kararın 8 Ağustos'a kadar yayımlanacağı ifade edildi.