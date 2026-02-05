Kanadalı emeklilik fonları İngiltere’nin dev liman şirketi ABP’deki hisselerini satışa çıkarıyor
İki büyük Kanadalı emeklilik fonu, İngiltere’nin en büyük liman işletmecisi Associated British Ports (ABP)’teki paylarını elden çıkarmayı planlıyor. Financial Times’ın yayınladığı rapora göre, bu satış şirketi 10 milyar sterlinin (13,63 milyar dolar) üzerinde değerleyebilir.
ABP’de yüzde 34 hisseye sahip olan Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (CPPIB) ve yüzde 33 hisseye sahip Ontario Belediye Çalışanları Emeklilik Sistemi (OMERS), hisselerinin satışını değerlendirmek için Morgan Stanley’i (NYSE:MS) görevlendirdi.
Raporda belirtildiğine göre, grubun yaklaşık yüzde 6’sına sahip olan varlık yöneticisi Hermes de hissesini satabilir.
Investing'in haberine göre, görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen, anlaşma en erken 2026’nın ikinci yarısında sonuçlanabilir.
ABP, Humber ve Southampton’daki büyük tesisler dahil olmak üzere Birleşik Krallık genelinde 21 limana sahiptir. Şirketin web sitesine göre, ABP İngiltere’deki tüm liman endüstrisi hacminin dörtte birinden fazlasını yönetiyor.