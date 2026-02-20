Kanada’nın dış ticaret açığı aralıkta geriledi

Açığın gerilemesinde ihracat tarafındaki toparlanma belirleyici oldu. Özellikle enerji, madencilik ve bazı sanayi ürünlerinde dış satışların artması, toplam ihracat rakamlarını yukarı taşıdı. Küresel emtia fiyatlarındaki hareketlilik de Kanada’nın gelir kalemlerine doğrudan yansıdı. Buna karşılık ithalat tarafında daha sınırlı bir artış görülmesi, ticaret dengesindeki iyileşmeyi destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktı.

Kanada dış ticaretinde denge değişiyor

Verilerde dikkat çeken başlıklardan biri ise ABD’ye yapılan ihracatın toplam içindeki payındaki gerileme oldu. Kanada’nın en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD’ye satışların ağırlığının azalması, ülkenin dış ticaret kompozisyonunda kademeli bir değişim yaşandığını gösteriyor. Bu durum, Ottawa’nın son yıllarda Avrupa ve Asya pazarlarına yönelik çeşitlendirme politikalarının daha belirgin hâle geldiğine işaret ediyor.

Öte yandan ABD ekonomisindeki büyüme temposu, enerji fiyatlarının seyri ve küresel talep koşulları Kanada’nın 2026 yılı dış ticaret görünümünü doğrudan etkileyecek başlıca faktörler arasında yer alıyor. İmalat, otomotiv ve enerji sektörlerindeki performans, önümüzdeki dönemde ticaret verilerinin yönünü belirleyecek.

Aralık ayında kaydedilen daralma, tek başına kalıcı bir toparlanma anlamına gelmese de Kanada ekonomisinin yılın sonunu daha dengeli bir dış ticaret görünümüyle kapattığını ortaya koyuyor. Önümüzdeki aylarda açıklanacak veriler, bu eğilimin sürekliliği açısından belirleyici olacak.