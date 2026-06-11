Kanada’nın kritik faiz pası ne anlama geliyor? Merkez bankaları frene mi bastı?

Para politikasındaki bu kararlı duruşun makroekonomik etkileri finansal enstrümanlar üzerinde kendisini hissettirirken, küresel döviz paritelerinde yeni bir dengelenme süreci takip ediliyor. Faiz oranlarında değişikliğe gidilmemesi yerel para biriminin direncinin korunmasını sağlarken, bu stratejik pas kararı enflasyonun kalıcı olarak hedeflenen bant içerisine yerleştiğinden emin olmak isteyen karar vericilerin temkinli yaklaşımını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Gelişmiş ekonomilerde tahvil hareketliliği

Finansal piyasaların en hassas göstergelerinden olan tahvil getirileri, bu gelişmenin ardından kısa vadeli kontratlarda yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Yatırımcıların erken bir faiz indirimi beklentisini rafa kaldırmasıyla birlikte iki yıllık tahvil faizlerinde %0,45 oranında anlık bir yükseliş kaydedilirken, uzun vadeli borçlanma senetlerinde de portföy optimizasyonları hız kazandı. Gelişmiş ekonomilerin tahvil piyasalarındaki bu hareketlilik, borçlanma maliyetlerinin küresel ölçekte bir süre daha yüksek seyredeceğine dair beklentiyi besliyor.

Küresel merkez bankalarının hamleleri mercek altında tutuluyor

Kanada'nın attığı bu temkinli adım, diğer majör ülke merkez bankaları üzerinde de dolaylı bir politika baskısı oluşturuyor. Enflasyon eğilimindeki katılık sebebiyle para politikasında erken bir gevşemenin yaratacağı riskler, büyük ekonomilerin karar mekanizmalarını daha seçici davranmaya zorluyor. Analizler, bu duruşun ardından diğer büyük merkez bankalarının da faiz indirim süreçlerini en az %15 oranında bir zamanlama gecikmesiyle uygulayabileceğini ve küresel sıkı para politikasının tahmin edilenden daha uzun bir zamana yayılabileceğini gösteriyor.