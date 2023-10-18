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Kanada'nın üçüncü bankasından işten çıkarma kararı

Kanada'nın üçüncü büyük bankası Scotiabank, küresel işgücünün yaklaşık yüzde üçünü işten çıkaracak.

Haber Merkezi
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Scotiabank, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 3'ünü işten çıkaracağını duyurdu. Banka, işten çıkarmaların iş akışındaki dijitalleşme ve otomasyon değişikliklerinin, müşterilerin değişen bankacılık tercihlerinin ve "operasyonel süreçleri düzene sokmak ve önemli büyüme fırsatlarına yatırım yapmak için kapasite yaratmaya yönelik devam eden çabaların" bir sonucu olduğunu söyledi.

Scotiabank, 28 Kasım'da mali sonuçlarını açıkladığında daha fazla ayrıntı verileceğini de belirtti.

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