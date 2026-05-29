Kansas Fed Başkanı'ndan enflasyon uyarısı: 'Tetikte olunmalı'

Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Fed'in fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Schmid, enflasyonla mücadelede "tetikte olunması" gerektiği mesajını verdi.

Schmid’in açıklamaları, ABD-İran çatışmasının yakıt ve mal maliyetlerini yükselterek enflasyonist baskıları yeniden artırdığı bir döneme denk geldi.

Enflasyonun beş yılı aşkın süredir Fed'in %2’lik fiyat istikrarı hedefinin üzerinde seyrettiğini belirten Jeff Schmid, mevcut koşullarda temkinli duruşun korunması gerektiğini ifade etti.

Jeff Schmid, Fed yetkililerinin, görevlerini yerine getirmek için gerekli adımları atma konusunda kararlı olduklarını piyasalara net şekilde göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Artan fiyat baskılarıyla birlikte, daha fazla politika yapıcı Federal Reserve’nin bir sonraki adımının faiz indirimi kadar faiz artırımı da olabileceğini ifade etmeye başladı.

İş gücü piyasasında denge sinyali: İş arayan sayısı azalıyor

Schmid, ABD iş gücü piyasasına ilişkin arz yönlü değişimlere de dikkat çekti.

Göçmen sayısındaki yavaşlama ve emekliliklerin hızlanmasıyla birlikte iş arayan kişi sayısının azaldığını belirten yetkililer, bu gelişmenin iş gücü piyasasında daha dengeli bir görünüm oluşturduğunu ifade etti.