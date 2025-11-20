Kapanmada açıklanmayan kritik ABD verileri izlenecek

Piyasalarda gözler, tarihin en uzun federal hükümet kapanması nedeniyle vaktinde açıklanamamış olan ABD Eylül ayı istihdam raporuna çevrildi.

Çalışma İstatistikleri Bürosu, bugün Türkiye saati ile 16.30'de Eylül ayı tarım dışı istihdam verisini açıklayarak kapanma kaynaklı veri karartmasını sonlandıracak. Kamu ve özel sektörde toplam istihdamın 50.000 artması bekleniyor. Bu rakam, Ağustos’ta ilk açıklanan 22.000’lik artışın üzerinde olsa da zayıf bir iş gücü piyasasına işaret ediyor.

Ekonomistler, kapanma sonrası yayımlanacak verilerin geriye dönük olması nedeniyle politika yapıcılara sınırlı destek sağlayacağını belirtiyor. İşsizlik oranının yüzde 4,3’te kalması, ortalama saatlik kazançların aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,7 artması öngörülüyor.

BLS, ekim ayı istihdam raporunu ayrı yayımlamayacak; ekim ve kasım verileri 16 Aralık’ta birlikte açıklanacak. Ekim ayı için işsizlik oranı da hesaplanamayacak.

JOLTS verileri ise 9 Aralık’ta Eylül-Ekim birleşik açıklamasıyla yayımlanacak.

Ekonomistler, kapanmanın süresi nedeniyle iş gücü piyasasına ilişkin “temiz” bir görünümün şubat başına kadar oluşmayacağını ifade ediyor.

Bazı özel göstergeler iş gücü piyasasının zayıfladığına işaret ederken, Goldman Sachs eylülde 80.000 artış, ekimde ise 50.000 düşüş bekliyor.

Bugün günkü raporda temmuz ve ağustos verileri için de yukarı yönlü revizyonlar öngörülüyor.