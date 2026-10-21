Kapasite kullanım oranı ekimde yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) ekim ayında bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise aynı dönemde 0,3 puan artışla yüzde 74,5'e yükseldi. 2025 yılı ekim ayında KKO-MA yüzde 74,0, KKO ise yüzde 74,2 seviyesinde bulunuyordu.

Veriler, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1965 iş yerinin 1-14 Ekim tarihleri arasında uygulanan İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Mal gruplarına bakıldığında, tüketim mallarında kapasite kullanım oranı eylül ayındaki yüzde 71,4'ten ekim ayında yüzde 72,3'e çıktı. Bu dönemde dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 66,4'ten yüzde 68,5'e, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,5'ten yüzde 73,1'e, yatırım mallarında ise yüzde 73,1'den yüzde 73,4'e yükseldi. Ara mallarda kapasite kullanım oranı yüzde 74,5'ten yüzde 74,4'e geriledi.

Kapasite kullanımında tüketim ve yatırım malları yükseldi

2025 yılı ekim ayıyla karşılaştırıldığında, kapasite kullanım oranı tüketim mallarında yüzde 71,5'ten, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 72,0'dan, yatırım mallarında ise yüzde 71,8'den yükseldi. Dayanıklı tüketim mallarında oran yüzde 69,3'ten, ara mallarda ise yüzde 75,0'dan düştü.

Sektörler bazında en yüksek kapasite kullanım oranı yüzde 84,7 ile tütün sektöründe kaydedildi. Tütünü yüzde 84,5 ile ağaç ürünleri, yüzde 82,8 ile kağıt ve yüzde 78,0 ile diğer ulaşım araçları sektörleri izledi. Eczacılık ürünlerinde oran yüzde 76,9, giyimde yüzde 76,8, motorlu kara taşıtlarında yüzde 75,9, ana metal ve elektronikte ise yüzde 75,4 oldu.

En düşük kapasite kullanım oranı yüzde 59,3 ile deri sektöründe görülürken, makine ve ekipmanda oran yüzde 64,7, diğer imalatlarda yüzde 67,1, içecekte yüzde 68,8 ve tekstilde yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.