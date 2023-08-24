Kara Kıta ile ticareti 160 milyar dolara dayandı

Afrika’nın 18 ülkesinden ithal ettiği ürünlerin yüzde 98’inin üzerinden alınması gereken gümrük vergilerini 2022’de iptal etmesine karşın, ihraç ettiği ürünler işlenmiş ürünler olan Çin, Afrika ile alışverişinde dış ticaret fazlası vermeye devam ediyor. Çin Ulusal Gümrük İdaresi tarafından açıklanan verilere göre, Çin ile Afrika arasındaki ticari alışveriş, 2023 yılının ilk yedi ayı içinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,4 oranında artarak 156,4 milyar dolara ulaştı.

Çin’in Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ihracat, 1 Ocak - 31 Temmuz 2023 döneminde, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 kadar artarak yaklaşık 97,8 milyar dolar oldu. İdare’nin verileri, Çin’in Afrika’dan yaptığı ithalatın, yine yılın ilk yedi aylık döneminde 58,6 milyar dolara vardığını açıkladı. Çin’in Afrika'ya ihraç ettiği ürünler daha çok tekstil-giyim, makine, elektronik gibi işlenmiş ürünlerden oluşurken Afrika’nın ihraç ürünleri arasında ham petrol, bakır, kobalt, demir cevheri gibi hammaddeler çoğunlukta.

Ticaret dengesizliğini gidermek amacıyla Çin, 2022 yılında, aralarında Gine, Mozambik, Ruanda ve Togo’nun da bulunduğu 18 Afrika ülkesinden ithal edilen ürünlerin yüzde 98 kadarına yönelik gümrük vergisini kaldırdı. Bu önlem, Başkan Xi Jinping’in Kasım 2021’de Dakar’da düzenlenen 8. Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nda Beijing’in Afrika’nın tarım ürünlerini daha çok ithal etme yolundaki niyetini belirten açıklama üzerine benimsenmişti. Çin, Afrika’dan yapacağı ithalatı 2022’den itibaren yılda 100 milyar dolara çıkarmayı, daha sonra 2035 perspektifinde de yılda 300 milyar dolara çıkarmayı planlıyor.