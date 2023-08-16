Kashkari: Faiz artırımları bitti demeye hazır değilim

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in enflasyon ime mücadelede ilerleme sağladığını, ancak işi tamamlamak için hala faizlerin yukarı götürülmesine ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Minneapolis'te düzenlenen bir konferansta konuşan Kashkari, "İşimizin bittiğini söylemeye hazır değilim. Ancak son aylarda enflasyon yavaşlama işaretleri gösteriyor. Doğru yolda ilerlediğimiz konusunda pozitif işaretler görüyorum. Daha fazla şey yapmamız gerekip gerekmediğine karar vermeden önce daha fazla veri görmek için biraz daha zaman kullanabiliriz" dedi.

Kashkari konuşmasında, enerji ve gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 hedefinin iki katından yüksek olduğunu da not etti ve Fed'in yeterince şey yaptığından emin olabilmek için "ikna edici" kanıta ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

ABD iş gücü piyasasının oldukça sıkı olduğunu ve ekonomik büyümenin beklentileri aştığını da ifade eden Kashkari, yakın zamanda bir resesyon yaşanacağına dair işaret bulunmadığını belirtti.

Gözler Fed tutanaklarında

Küresel piyasalarda ekonomik aktivite ve krize yönelik endişeler güçlü kalmaya devam ederken, yoğun makroekonomik veri takviminin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Bugün açıklanacak Fed toplantı tutanaklarının önemine dikkati çeken ekonomist ve analistler, tutanaklardaki olası yönlendirmelerin varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olabileceğinin altını çizdi.