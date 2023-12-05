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Katar, Barclays'teki hisselerinin yüzde 45'ini satıyor

Katar'ın varlık fonu, Barclays'teki hisselerinin yüzde 45'ini satıyor.

Haber Merkezi
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Katar, Barclays'teki hisselerinin yüzde 45'ini satıyor
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Katar'ın varlık fonu Barclays Plc'deki hisselerinin neredeyse yarısını satıyor. Bloomberg News tarafından görülen arz şartlarına göre, Katar Yatırım Otoritesi'nin sahibi olduğu Qatar Holding LLC, Barclays'te 361,7 milyon hisse satıyor. Satıştan 510 milyon sterlin gelir elde edilmesi bekleniyor.

Qatar Holding'in 2022 sonunda Barclays'te yüzde 5 payı bulunuyordu.

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