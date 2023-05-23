Katar Ekonomi Forumu başladı

Doha’da Bloomberg Media Group’un işbirliğiyle düzenlenen forumun açılışında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de yer aldı.

Forum, dünyanın dört bir yanından iş dünyasının ileri gelenlerine önemli küresel konularda fikir alışverişinde bulunma ve diyalog kurma fırsatı sağlıyor.

Devlet adamları, üst düzey iş insanları ve yatırımcıların yanı sıra foruma kültür, spor ve eğlence etkinlikleri için tanınmış sosyal medya kullanıcıları da katılıyor.

Forumda röportajlar, tartışma programları ve atölye çalışmalarıyla finans, enerji, sağlık ve teknoloji alanları ile bunların gelecekte kalkınmaya yön verme rolü ele alınıyor.

Sporun ticari yönünün de masaya yatırılacağı forumda, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası sonrası dönem, anonim spor şirketleri, uluslararası kulüp sahipleri ve çeşitli spor dallarından eski oyuncuların katılımıyla tartışılacak.

Forum, 25 Mayıs’a kadar devam edecek.

Katar Ekonomi Forumu’nun ilki liderlere, uzmanlara ve uluslararası aktörlere küresel bir ekonomik etkinlik ve diyalog platformu sağlamak amacıyla Haziran 2021’de düzenlenmişti.