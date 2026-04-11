Katar LNG tesislerinde çarklar yeniden dönüyor: Avrupa gaz fiyatları nefes alacak mı?

Küresel enerji piyasası, son yılların en kritik arz dönüşlerinden birine şahitlik ediyor. Mart ayı başında Katar’daki stratejik tesislerin saldırılara maruz kalmasıyla megavatsaat başına 80-90 Euro bandına kadar tırmanan Avrupa doğal gaz fiyatları, Katar’ın tesisleri yeniden devreye alma hazırlığıyla hızla gerilemeye başladı. 10 Nisan kapanış verilerine göre, Avrupa'nın gösterge fiyatı olan TTF vadeli işlemleri, megavatsaat başına 44 Euro seviyelerine kadar çekilerek arz endişelerinin bir nebze olsun dağıldığını kanıtladı.

Üretim tesislerinin yeniden devreye alınması piyasadaki paniği dindiriyor

Katar’ın devlet iştiraki olan dev enerji şirketi QatarEnergy, saldırılardan etkilenen Ras Laffan endüstriyel tesisinde kademeli olarak üretime başlanacağını duyurdu. Mart ayından bu yana kapalı olan ve küresel sevkiyatta büyük bir boşluk yaratan bu dev üssün yeniden faaliyete geçmesi, özellikle enerji kriziyle boğuşan Avrupa pazarı için hayati bir önem taşıyor. İlk etapta kontrollü hacimlerle başlayacak olan sevkiyatların sürekliliği, bölgedeki diplomatik normalleşme ve deniz yollarındaki güvenlik durumuna göre şekillenecek.

Ateşkes süreci enerji koridorlarındaki risk primini eritiyor

Hücrelere kadar işleyen fiyat artışlarının ardından gelen bu keskin düşüşte, bölgede sağlanan diplomatik yumuşama en büyük paya sahip. Yatırımcılar ve fon yöneticileri, İslamabad'da yürütülen müzakere trafiği ve sağlanan 14 günlük geçici ateşkes ilanıyla birlikte, enerji koridorlarındaki risk primini fiyatlardan çıkarmaya başladı. Mart ayında yaşanan spekülatif yükselişlerin yerini daha rasyonel bir piyasa dengesine bırakması, sanayi üreticileri ve hanehalkı enerji maliyetleri için de olumlu bir sinyal olarak yorumlanıyor.

Sektör temsilcileri için 'bekle-gör' dönemi devam ediyor

Fiyatlardaki bu %17,5’i aşan sert düşüşe rağmen, enerji piyasasının tüm aktörleri için temkinli bir 'bekle-gör' stratejisi hala masada duruyor. Katar'ın tesislerinde tam kapasiteye ulaşılmasının teknik olarak zaman alacak olması ve küresel siyasi dengelerin kırılganlığı, fiyatların her an yeni bir dalgalanma yaşayabileceği ihtimalini güçlü tutuyor. Avrupa’nın önümüzdeki kış sezonu öncesinde yeraltı depolama tesislerini doldurma hedefi, doğal gaz fiyatlarının uzun vadeli seyrini belirleyecek en kritik faktör olmaya devam ediyor.