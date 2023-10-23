Katar, TotalEnergy ve Shell'in ardından Eni ile de anlaştı

Katar devletinin kontrolündeki QatarEnergy, TotalEnergy ve Shell'in ardından İtalyan enerji şirketi Eni ile de 27 yıllığına sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satışı anlaşması yaptı.

QatarEnergy ve Eni, Katar'ın Kuzey Sahası'ndan her yıl 1 milyon tona varan miktarda LNG satışı için uzun vadeli kontrat imzaladılar.

Katar, Kuzey Sahası'ndan LNG'yi 2026'dan itibarin Piombino limanındaki depolama ve yeniden gazlaştırma tesisi FRSU İtalya'ya teslim edecek.