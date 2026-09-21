Katar ve JPMorgan'dan 20 milyar dolarlık ortaklık planı

Kaynaklara göre, 580 milyar dolarlık fonun JPMorgan Asset Management ile yapacağı iş birliği, hisse senetleri ve kredi alanlarında hem halka açık hem de özel piyasaları kapsayacak.

Anlaşma, ocak ayında Goldman Sachs'ın varlık yönetimi koluna 25 milyar dolara yakın kaynak ayırmayı kabul ettiği benzer anlaşmanın ardından geldi.

15 milyar doları halka açık hisselere ayrılacak

Kaynaklar, bu iş birliğinin QIA'nın uzun vadeli yatırım hedeflerini desteklemek üzere 15 milyar dolarlık halka açık hisse senedi portföyü ve ABD'deki orta ölçekli şirketlere odaklanan 5 milyar dolarlık özel piyasa girişimini içereceğini belirtti. Ortaklığın ana hatlarını belirleyen mutabakat zaptının yakında açıklanabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl QIA, Blue Owl Capital ile iş birliği yaparak 3 milyar dolardan fazla veri merkezi varlığına sahip bir dijital altyapı platformu oluşturmuş ve Brookfield Asset Management ile yapay zeka altyapısına yatırım yapmak üzere 20 milyar dolarlık bir girişimde bulunmuştu.

Daha yakın zamanda, bölgesel savaşın başlamasının ardından fon, General Atlantic'in küresel büyüme sermayesi stratejilerine 500 milyon dolarlık taahhütte bulundu.

Katar'dan milyarlarca dolarlık yeni proje planı

Katar Başbakanı, Körfez ülkesinin önümüzdeki beş yıl içinde kamu-özel sektör ortaklıkları dahil yaklaşık 38,5 milyar dolarlık yeni altyapı projesi ihalesi yapmayı planladığını, ayrıca ayrı bir gayrimenkul ve konaklama projeleri portföyünün 22,5 milyar dolarlık özel yatırım çekebileceğini belirtti.