Katar’dan felaket senaryosu: Savaş petrolü 150 dolara taşıyabilir!

Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Orta Doğu'daki savaşın "dünyanın ekonomilerini çökertebileceği" konusunda uyararak tüm Körfez enerji ihracatçılarının önümüzdeki haftalarda üretimi durdurabileceğini ve bu gelişmenin petrol fiyatlarını varil başına 150 dolara taşıyabileceğini öngördü.

Financial Times'a konuşan Kaabi, İran’ın Katar’ın en büyük LNG tesisi Ras Laffan’a düzenlediği insansız hava aracı saldırısının ardından "force majeure-mücbir sebep" ilan ettiklerini açıkladı.

"Bu savaş birkaç hafta daha sürerse dünya genelinde GSYH büyümesi sekteye uğrayacak. Herkesin enerji fiyatı yükselecek, bazı ürünlerde kıtlık yaşanacak ve tedarik edemez hale gelen fabrikaların zincirleme iflasları gündeme gelecek" diyen Kaabi, gaz fiyatlarının MMBTU başına 40 dolara (MWh başına 117 Euro) çıkabileceğini tahmin etti.

Kaabi, Kuzey Sahası’ndaki 30 milyar dolarlık genişleme projesinin de gecikeceğini, normal üretim döngüsüne dönmenin "haftalar ila aylar" sürebileceğini söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı’ndaki ticaretin durmasının petrol ve gazın yanı sıra petrokimya ve gübre sektörlerini de vuracağını vurguladı.

Katar'ın 77 milyon tondan 126 milyon tona çıkarmayı hedeflediği ve 2027'ye kadar tamamlanması planlanan 30 milyar dolarlık North Field genişleme projesi de gecikecek.

Katar’ın üretimi, saldırıların tamamen durması ve güvenliğin sağlanması halinde yeniden başlayacak. Kaabi, "İnsanlarımızı tehlikeye atamayız. Bombalanırken teslimat yapmadığımız için kimse bizi güvenilmez sayamaz" dedi.