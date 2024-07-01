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Katar'dan Lübnan ordusuna 20 milyon dolarlık mali yardım

Lübnan ordusunun, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından sunulan 20 milyon dolar değerinde yeni bir mali yardımı teslim aldığı bildirildi.

AA
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Katar'dan Lübnan ordusuna 20 milyon dolarlık mali yardım
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Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ordu komutanlığının, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından sunulan 20 milyon dolar değerindeki yeni bir mali yardımı teslim aldığı belirtildi.

Söz konusu yardımın, mevcut zorlukların gölgesinde Katar'ın Lübnan ordusuna verdiği sürekli destek çerçevesinde gerçekleştiği, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından mali yardımın askerler arasında eşit olarak dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn, mali yardım için Katar'a teşekkür etti ve bunun "krizin ordu üzerindeki yükünü hafifletmeye" katkıda bulunduğunu vurguladı.

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