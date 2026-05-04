Katar'ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy mücbir sebep süresini uzattı
Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine neredeyse tamamen kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin mücbir sebep uygulamasını haziran ortasına kadar uzattı.
Mücbir sebep, olağanüstü koşulların şirketlerin ticari anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği durumlarda ilan ediliyor.
QatarEnergy, İran savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana belirli aralıklarla mücbir sebep bildirimleri göndermişti.