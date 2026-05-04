  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Katar'ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy mücbir sebep süresini uzattı
Takip Et

Katar'ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy mücbir sebep süresini uzattı

Sıvılaştırılmış doğal gaz ve ilgili ürünlerin üretimini askıya alma kararı alan Katar'a ait ulusal enerji şirketi Katar Enerji (QatarEnergy), LNG tedarikinde mücbir sebep süresini haziran ortasına kadar uzattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Katar'ın ulusal enerji şirketi QatarEnergy mücbir sebep süresini uzattı
Takip Et

Katar’ın devlet enerji şirketi QatarEnergy, Hürmüz Boğazı’nın tanker trafiğine neredeyse tamamen kapalı kalmaya devam etmesi nedeniyle sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikine ilişkin mücbir sebep uygulamasını haziran ortasına kadar uzattı.

Mücbir sebep, olağanüstü koşulların şirketlerin ticari anlaşmalar kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellediği durumlarda ilan ediliyor.

QatarEnergy, İran savaşının şubat ayı sonunda başlamasından bu yana belirli aralıklarla mücbir sebep bildirimleri göndermişti.

Almanya: ABD bizim için NATO’da vazgeçilmez bir ortaktırAlmanya: ABD bizim için NATO’da vazgeçilmez bir ortaktırDünya

 

Türkiye’den fındık ihracatında 8 ayda 1,7 milyar doları aşan gelirTürkiye’den fındık ihracatında 8 ayda 1,7 milyar doları aşan gelirEkonomi

 