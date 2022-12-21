Kazakistan, Almanya'ya Druzhba üzerinden petrol sevkiyatı planlıyor

Kazakistan Devlet Petrol ve Gaz Şirketi (KazMunayGaz) Yönetim Kurulu Başkanı Magzum Mirzagaliyev, Almanya Ekonomik İşler ve İklim Koruma Bakanlığı Parlamento Sekreteri Michael Kellner ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Başkent Astana'da temaslarda bulunan Almanya Sol Partisi Bundestag Üyesi Christian Görke'nin de hazır bulunduğu görüşmede taraflar, Kazak petrolünün Schwedt kentindeki rafineriye ihraç edilmesini ele aldı.

Alman tarafı, görüşmede Schwedt petrol rafinerisinin ülkenin doğusundaki Brandenburg eyaleti ekonomisinin "kalbi" olduğunu ve Kazakistan'dan Druzhba boru hattı üzerinden söz konusu rafineriye hammaddenin istikrarlı tedarik edilmesine yönelik isteklerini dile getirdi.

Mirzagaliyev de Kazak petrolünün Druzhba boru hattı üzerinden Almanya'ya sevkiyat olasılığını doğruladı ancak sözleşme ve teknik sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Öncelikle Kazak petrolünün Romanya'daki rafinerilerin ihtiyacını karşıladığını, geri kalanının uzun vadeli sözleşmeler kapsamında diğer ülkelere satıldığını belirten Mirzagaliyev, "Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın (Kasım Cömert Tokayev) talimatlarıyla KazMunayGaz, Ocak 2023 gibi erken bir tarihte Almanya'ya bir deneme partisi olarak petrol göndermeyi değerlendiriyor." dedi.