Kazakistan, Azerbaycan üzerinden petrol sevkiyatına bu ay başlıyor

Kazakistan ulusal petrol taşımacılığı şirketi KazTransOil, yaptığı açıklama ile, martta Hazar Denizi’ndeki Kaşagan petrol sahasından 7 bin ton petrolün Aktau Limanı’ndan Azerbaycan’ın Bakü Limanı’na deneme amaçlı sevkinin planlandığı bildirildi.

Açıklamada, sevkiyatın ülkenin en büyük 3 petrol sahasından Kaşagan'ın işletmecisi INPEX North Caspian Sea LTD tarafından gerçekleştirileceği belirtildi.

Avrupa’ya ihraç edilen Kazak petrolünün yaklaşık yüzde 80’inin pompalandığı, Rusya’nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı’na sevkiyatı sağlayan Hazar Boru Hattı'nın (CPC) faaliyetleri, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle birkaç kez durmuştu.

Petrol ihracatı için yeni güzergahlara yönelen Kazak hükümeti, 2023 itibarıyla Hazar Denizi’nden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı üzerinden sevkiyata başlayacaklarını ve Bakü-Supsa ile Bakü-Batum boru hatlarından da gönderim için çalışmalar yürüttüklerini duyurmuştu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de BTC hattının yer aldığı Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı’nda (Orta Koridor) petrol taşıma hacmini yılda 20 milyon tona çıkarmayı planladıklarını açıklamıştı.