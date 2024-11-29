Kazakistan Merkez Bankası’ndan sürpriz faiz artırımı

Kazakistan Merkez Bankası (NBKZ), enflasyon risklerine dikkat çekerek, sürpriz bir kararla politika faiz oranını 100 baz puan birden artırdı.

NBKZ'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranını yüzde 14,25'ten yüzde 15,25'e çıkarıldı. Piyasalarda beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi.

Açıklamada, kararın güncellenen tahminler ve enflasyon riskleri dengesine ilişkin değerlendirmelerin dikkate alınarak alındığı belirtildi.

Kazakistan'da yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 8,5'e yükseldi. Banka, 2024 yılı için öngörülen enflasyonu yüzde 8-9'a revize etti. 2025 tahmini yüzde 6,5-8,5'e, 2026 tahmini ise yüzde 5,5-7,5'e güncellendi.

Açıklamada, "Döviz kurundaki zayıflama, enflasyondaki artışa bağlı olarak reel faiz oranlarındaki düşüş ve gelecek yıllara ilişkin tahminlerdeki artış nedeniyle toplam para ve kredi koşulları yumuşadı. Finansal piyasalarda artan oynaklık ile birlikte bu durum baz faiz oranının artırılmasını gerektirdi. Finans ve enerji piyasalarındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında Komite, enflasyonun daha sürdürülebilir bir düşüş eğilimine dönmesi ve yüzde 5 hedefine ulaşması için yakın vadede para politikasında ilave sıkılaştırma yapılması ihtiyacını yakından takip edecek " denildi.