KBC Bank: ECB'den faiz artırımı beklenenden yakın olabilir

KBC Bank analistleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) gelecek hafta ya da nisan ayında faiz artırımı yapabileceğini öngördü. Banka tarafından yayımlanan notta, “Bu hafta sonu sürpriz bir ateşkes olmazsa, ECB önümüzdeki perşembe günü 100 dolar seviyesindeki petrol fiyatıyla ve zorlu bir ikilemle karşı karşıya kalacak” ifadelerine yer verildi.

Analistler, ECB’nin politikanın dengeli riskleri yönetmek için uygun bir noktada olduğunu vurgulamasına rağmen, artık somut adım atma zamanının gelmiş olabileceğini belirtti. Para piyasalarında mart ayında faizlerin sabit kalması beklenirken, nisan ayı için yaklaşık 7,5 baz puanlık artış fiyatlanıyor.