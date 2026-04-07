Kelt Kaplanı’nın jeopolitik sınavı: Orta Doğu’daki savaş İrlanda ekonomisini nasıl etkiliyor?

1990’lı yılların ortasından 2007’ye kadar süren ve İrlanda’yı Avrupa’nın en yoksul ülkelerinden biriyken teknoloji ve finans devine dönüştüren 'Kelt Kaplanı' mirası, bugün küresel jeopolitik krizlerin gölgesinde tarihinin en kritik sınavlarından birini veriyor. İrlanda ekonomisinin temel direği olan hizmet sektörü, 2026 yılının ilk çeyreğinde Orta Doğu’daki savaşın tetiklediği enerji ve lojistik şoklarıyla sarsıldı. Mart 2026 verileri, bu büyüme ivmesinin son beş yılın en zayıf performansını sergilediğini ortaya koyarken; AIB Hizmetler Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat ayındaki 51,8 seviyesinden Mart ayında 50,7 puana gerileyerek büyüme ile daralma arasındaki kritik sınırın hemen üzerinde konumlandı.

Enerji maliyetleri ve enflasyonist baskı

Orta Doğu’daki çatışmaların küresel enerji arzı üzerinde yarattığı baskı, İrlanda’daki hizmet sağlayıcıları için girdi maliyetlerini son üç yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Yakıt, elektrik ve operasyonel giderlerdeki bu öngörülemez artış, özellikle kâr marjlarını korumaya çalışan işletmeleri doğrudan etkileyerek enflasyonist bir sarmal oluşturuyor. Bu maliyet baskısı sadece şirket bilançolarını bozmakla kalmıyor, aynı zamanda tüketici güvenini de sarsarak iç talebin zayıflamasına yol açıyor. Bu durumun en somut yansıması, ulaşım ve turizm gibi alt sektörlerin 47,6 puana gerileyerek resmen daralma bölgesine girmesiyle görüldü; bu da İrlanda’nın dış şoklara karşı ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu bir kez daha kanıtladı.

İstihdam piyasasında durgunluk

İstihdam piyasasında da son beş yıldır görülmemiş bir durgunluk sinyali veriliyor. Yüksek işletme maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler, hizmet sektörü temsilcilerini işe alım süreçlerinde radikal bir şekilde frene basmaya itti. Mart ayı itibarıyla istihdam artış hızı durma noktasına gelirken, iş dünyasının önümüzdeki 12 aya ilişkin iyimserliği pandeminin ilk dönemlerinden bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerilerken; İrlanda’nın düşük kurumlar vergisiyle cezbettiği küresel devler için ülkenin yüksek maliyetli bir operasyon merkezine dönüşme riski, Kelt Kaplanı modelinin geleceğini tartışmaya açıyor. Eğer enerji fiyatlarındaki bu oynaklık sürerse, İrlanda Merkez Bankası’nın 2026 büyüme tahminlerinde köklü bir aşağı yönlü revizyona gitmesi kaçınılmaz görünüyor.