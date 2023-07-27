Kering, Valentino hissesi alacak

Fransız lüks grubu Kering, İtalyan lüks moda evi Valentino'nun yüzde 30 hissesini Katarlı yatırım fonu Mayhoola'dan 1,7 milyar euro karşılığında satın alacak.

Financial Times’a göre tamamı nakit olan anlaşma, Kering'in Haziran ayında üst düzey parfüm üreticisi Creed'i 3,5 milyar Euro karşılığında satın almasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Fransız grup lüks markalardan oluşan bir portföye sahip ancak en büyük markası olan Gucci'deki zayıf performans nedeniyle performansı sektör liderleri LVMH ve Hermes'in gerisinde kaldı.

Kering, İtalyan modaevinin yönetim kurulunda temsil edilecek ve Kering'in 2028 yılına kadar Valentino'nun sermayesinin yüzde 100'ünü satın alma opsiyonu olacak. Anlaşmanın, yasal onaylara tabi olarak yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Kering Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su François-Henri Pinault, "Valentino'yu geliştirmek için Mayhoola ile işbirliğimizde attığımız bu ilk adımdan çok memnunum" dedi.