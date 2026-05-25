Kevin Hassett: İran savaşının bitmesi Fed'e faiz indirimi için zemin hazırlayacak

Kevin Hassett, ABD-İran anlaşmasının yaklaşmasıyla birlikte petrol fiyatlarında ve enflasyonda düşüşe dair 'harika işaretler' olduğunu belirtti.

Açıklama ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun İran'la yapılacak anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin açıklamarının ardından geldi.

Baş ekonomik danışmanı Kevin Hassett, İran yaşanan savaşın sona ermesi halinde enerji fiyatlarında sert düşüş yaşanabileceğini ve böylece Fed'e faiz indirimi için olanak sağlanacağını söyledi.

Piyasaları sakinleştirici açılamasında Kevin Hassett, Beyaz Saray'ın İran ile yürütülen müzakerelerden olumlu sonuç çıkmasını beklediğini ve enerji fiyatlarında düşüşün uzak olmadığın ifade etti.

Fox News'e konuşan Kevin Hassett'e göre son dönemde ABD'de yükselen enflasyonun en önemli nedenlerinden biri enerji maliyetleri ve olası bir anlaşmanın piyasaları büyük ölçüde rahatlatacak. Maliyetlere bağlı olarak enflasyonda da görünüm değişecek.