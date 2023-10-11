Kia işçilerinden grev kararı

Dünya otomobil devi Kia'nın Güney Kore'deki sendikalı işçileri, şirketle ücret artışı ve emeklilik yaşının uzatılması konusunda üç aydır devam eden görüşmelerin tıkanması üzerine 12 Ekim'den itibaren 6 iş günü süreyle kısmi greve gideceklerini açıkladı.

Sendika, Kia'da üç yıldan bu yana ilk kez gerçekleşecek olan grevde 20 Ekim'e kadar her günün bir bölümünde iş durdurma kararı aldığını bildirdi.

Kia'da örgütlü sendika, 184,900 won (138.12 dolar) tutarında asgari temel aylık ücret artışı, Kia'nın 2022 net karının %30'una eşit bir performans ödemesi, emeklilik yaşının 60'tan 64'e yükseltilmesi ve 4 günlük bir çalışma haftası talep ediyor.

Sendika ve yönetim Temmuz ayından bu yana 14 tur görüşme gerçekleştirdi.