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Kimya devi, Avrupa varlıklarını gözden geçiriyor

Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden olan ABD merkezli Dow, 3'ncü çeyrek sonuçları ile birlikte yaptığı açıklamada, bazı Avrupa varlıklarını gözden geçirmeye başladığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Kimya devi, Avrupa varlıklarını gözden geçiriyor
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Gözden geçirmenin talepte toparlanma olmaması ve rekabetçi düzenleyici politikalar nedeniyle gerekli olduğunu belirten CEO Jim Fitterling, şirketin varlık incelemesinin öncelikle Poliüretan iş kolundakilere odaklanacağını söyledi. Dow incelemeyi 2025 ortasına kadar tamamlamayı hedefliyor.

Fitterling, “Küresel makroekonomik toparlanmanın hızı beklenenden daha yavaş oldu. Müşterilerimizle birlikte inovasyon yapıyoruz, bu da ambalaj, elektronik ve ev ve kişisel bakım alanlarında artan talebi yakaladığımız bu çeyrekte açıkça görüldü” dedi.

Dow'un geliri üçüncü çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,1 artarak 5,52 milyar dolara yükseldi. Hisse başına düzeltilmiş karı 46 cent olan beklentileri aşarak 47 cent oldu.

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