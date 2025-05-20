Kısa vadeli dış borç stoku azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan rapora göre, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 224,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak 77,8 milyar ABD doları olurken, Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler %4,2 oranında azalarak 30,2 milyar ABD doları olmuştur.

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre %3,5 oranında azalarak 18,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı %1,1 oranında artışla 18,5 milyar ABD doları olmuştur. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,5 oranında artışla 19,5 milyar ABD doları olurken, TL cinsinden mevduatları %0,9 oranında artarak 21,3 milyar ABD doları olmuştur.

Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre %1,0 oranında artarak 64,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler %1,5 oranında artarak 60,7 milyar olurken, nakit krediler kaynaklı yükümlülükler %6,9 azalarak 4,1 milyar ABD doları olmuştur.

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, KVDB stokunun %35’inin ABD doları, %26’sının Euro, %24’ünün Türk Lirası ve %15’inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Mart ayı itibarıyla kalan vadeye göre KVDB stokunda, Merkez Bankası ile Genel Hükümet’in toplam yükümlülükleri bir önceki aya göre azalış göstermişken, Bankalar ve Diğer Sektörlerin yükümlülüklerinde artış gözlenmiştir."