Kızıldeniz krizi Mısır’ı vurdu: Kanal gelirlerinde dev kayıp!

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar, bölgesel bir krizin ötesine geçerek küresel ticaret hatlarını derinden sarstı. Bu sürecin en ağır faturasını ise dünyanın en stratejik su yollarından biri olan Süveyş Kanalı ödüyor. Mısır makamlarından gelen son veriler, bölgedeki ateş çemberinin ekonomik boyutunu gözler önüne serdi. Kanal gelirleri tam 10 milyar dolar eridi.

Rotalar Ümit Burnu’na kaydı

Kızıldeniz’de ticari gemilerin hedef alınması, deniz taşımacılığında güvenliği bir numaralı gündem maddesi haline getirdi. Dünyanın en büyük konteyner taşımacıları, riskli bölgeden geçmek yerine rotalarını Afrika’nın güney ucundaki Ümit Burnu’na çevirdi. Bu zorunlu tercih, Süveyş Kanalı’ndaki gemi trafiğini ve Mısır’ın kasasına giren döviz akışını doğrudan baltaladı.

Yol uzadı, maliyetler katlandı

Gemilerin rotasını Ümit Burnu’na kaydırması, yolculuk sürelerini ortalama 10 ila 14 gün uzattı. Bu durum sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda yakıt ve sigorta masraflarının da zirve yapması anlamına geliyor. Süveyş Kanalı’ndan çekilen her gemi, küresel tedarik zincirinde aksamalara ve lojistik maliyetlerdeki artış nedeniyle yeni bir enflasyon dalgasına kapı aralıyor.

Mısır ekonomisi darboğazda

Süveyş Kanalı, Mısır için sadece bir su yolu değil, ülkenin en kritik döviz kaynağı konumunda. 10 milyar dolarlık bu kayıp, dış borç yükümlülükleri ve ithalat dengeleriyle mücadele eden Mısır ekonomisi için alarm zillerinin çalmasına neden oluyor. Bölgedeki askeri hareketlilik ve siyasi belirsizlik sürdüğü müddetçe, bu ekonomik kan kaybının kısa vadede durması beklenmiyor.