KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı %1,10 oldu. Yıllık bazda ise artış hızı %59,88'den %53,29'e geriledi. Böylece enflasyon yıllık bazda 2021 yılı Aralık ayında gördüğü %46,09 seviyesinin ardından en düşük noktaya indi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %2,49 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda gerçekleşti, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %2,23, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %2,03, Lokanta ve Oteller ana grubunda %1,42, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1,08, Sağlık ana grubunda %1,08, Haberleşme ana grubunda %0,99, Eğlence ve Kültür ana grubunda %0,58, Ulaştırma ana grubunda %0,43, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %0,32, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0,18, Eğitim ana grubunda %0,08 artış kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 430 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 128 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %171,22 Kabak, %154,38 Enginar ve %107,87 ile Patlıcan oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %36,42 Maydanoz, %35,94 Çiçek Lahanası ve %35,81 ile Brokoli olarak belirlendi.