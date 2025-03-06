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KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon 2025 yılının Şubat ayında yıllık bazda son üç yılın en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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KKTC'de enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde
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KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında yüzde 50,61'den yüzde 47,10'a geldi. Böylece 2022 yılı Ocak ayında görülen yüzde 46,09'un ardından en düşük seviye görüldü.

KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında yüzde 120,72 ile zirve yaptı.

Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 2,16, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,21 artış kaydedildi.

Ana harcama grupları itibarıyla bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 6,22 ile Eğitim ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 467 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 124 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş yaşandı.

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