KKTC'de enflasyon ekimde yeniden yukarı ivmelendi

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, ekim ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 3,22 oldu. Bir önceki ay artış yüzde 2,52 ile son 11 ayın en düşük seviyesine inmişti.

Yıllık bazda enflasyonda artış hızı yüzde 63,57'den yüzde 65,65'e yükseldi. Yılın ilk 10 aylık döneminde enflasyon yüzde 50,45 oldu.

Hangi harcama gruplarında yükseliş görüldü?

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 22,73 ile giyim ve ayakkabı ana grubunda gerçekleşti. Sağlık ana grubunda yüzde 14,74, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 5,19, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 5,00, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4,75, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 3,53, haberleşme ana grubunda yüzde 1,31, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1,03, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 0,87, ulaştırma ana grubunda yüzde 0,70, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 0,29, eğitim ana grubunda yüzde 0,17 artış kaydedildi.

Aylık bazda fiyatı en çok düşen ve yükselenler

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 465 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 129 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş meydana geldi. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; yüzde 240,00 hastane yatak ücreti (devlet), yüzde 101,30 şeker hastalığı ilaçları ve yüzde 60,00 ile milli piyango bileti olurken, en yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; yüzde 50,31 nar, yüzde 47,38 limon ve yüzde 41,48 ile beyaz lahana oldu.