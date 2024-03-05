KKTC'de enflasyon yıllık yüzde 85,71 oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Şubat ayında enflasyon artış hızı aylık bazda artarken, yıllık bazda az da olsa bir düşüş görüldü.

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Şubat ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 4,59 oldu. Bir önceki ay artış yüzde 3,84 seviyesindeydi.

Yıllık bazda artış yüzde 85,81'den yüzde 85,71 seviyesine indi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,96 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda gerçekleşti. Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 7,09, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 5,75, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 5,44, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 4,60, Ulaştırma ana grubunda yüzde 3,68, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 3,22, Haberleşme ana grubunda yüzde 2,95, Sağlık ana grubunda yüzde 1,90, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 1,88, Eğitim ana grubunda yüzde 1,04, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 0,86 artış kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 625 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 38 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 88,66 Avlanma Ruhsatı, yüzde 74,08 Patlıcan ve yüzde 73,02 ile Çiçek Lahanası oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 16,09 Roka, yüzde 11,53 Brokoli ve yüzde 8,50 ile Taze Bezelye olarak belirlendi.