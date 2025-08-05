KKTC'de enflasyon yüzde 3,17 oldu

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %35,78'den %35,33'e indi. Böylece 2021 yılı Aralık ayında görülen %27,39'un ardından en düşük seviye görüldü.

KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında %120,72 ile zirve yaptı.

Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aralık ayına göre %16,15 artış kaydedildi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %13,32 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.