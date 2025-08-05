KKTC'de enflasyon yüzde 3,17 oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,17 artarak, haziran ayında yüzde 1,42 olarak kaydedilen nispeten düşük seviyeyi tersine çevirdi.
KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında %35,78'den %35,33'e indi. Böylece 2021 yılı Aralık ayında görülen %27,39'un ardından en düşük seviye görüldü.
KKTC'de enflasyon 2022 yılı Kasım ayında %120,72 ile zirve yaptı.
Aynı ayda tüketici fiyatlarında bir önceki yılın aralık ayına göre %16,15 artış kaydedildi.
Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %13,32 ile lokanta ve oteller ana grubunda gerçekleşti.
Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 466 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 75 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş kaydedildi.