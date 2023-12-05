KKTC'de enflasyon yüzde 82

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, kasım ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı yüzde 4,42 oldu. Ekim ayında artış yüzde 1,92 seviyesindeydi. Enflasyon yıllık bazda ise, yüzde 81,99 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay yıllık artış hızı yüzde 78,60 seviyesinde gerçekleşmişti.

KKTC İstatistik Kurumu’nun, tüketici fiyatlarındaki gelişmeleri izlemek amacıyla, önceden seçilmiş perakende satış yerlerinden derlediği perakende fiyatlara göre, her ay yayınladığı 2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 74,16 değişim gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış, yüzde 13,03 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda yüzde 11,87, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda yüzde 10,43, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda yüzde 8,67, Lokanta ve Oteller ana grubunda yüzde 6,55, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda yüzde 6,41, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda yüzde 6,11, Eğlence ve Kültür ana grubunda yüzde 4,91, Sağlık ana grubunda yüzde 1,67, Ulaştırma ana grubunda yüzde 1,49, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda yüzde 1,45, Eğitim ana grubunda yüzde 0,91 artış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 593 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 41 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 61,25 Kontakt Lens Numaralı, yüzde 55,48 Kamera Dijital ve yüzde 50,79 ile Kanepe ve Çekyat (Çift Kişilik) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 44,04 Patlıcan, yüzde 39,51 Kabak ve yüzde 38,36 ile Taze Fasulye oldu.