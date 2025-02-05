KKTC'de yılık enflasyon düşüşünü sürdürdü

KKTC İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, Ocak ayında bir önceki aya göre tüketici fiyat artışı %2,02 oldu.

Yıllık bazda ise artış hızı %53,29'dan %50,61'e geriledi. Böylece enflasyon yıllık bazda 2021 yılı Aralık ayında gördüğü %46,09 seviyesinin ardından en düşük noktaya indi.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış %11,52 ile Haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Sağlık ana grubunda %7,52, Çeşitli Mal ve Hizmetler ana grubunda %4,32, Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda %2,73, Gıda ve Alkolsüz İçecekler ana grubunda %1,39, Eğitim ana grubunda %1,38, Eğlence ve Kültür ana grubunda %1,27, Lokanta ve Oteller ana grubunda %1,26, Ulaştırma ana grubunda %1,13, Mobilya, Ev Aletleri ve Ev Bakım Hizmetleri ana grubunda %1,02, Alkollü İçecekler ve Tütün ana grubunda %0,37 artış, Giyim ve Ayakkabı ana grubunda %0,86 azalış

kaydedildi.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 436 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında artış, 129 madde çeşidinin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal veya hizmet; %60,18 Pasaport Alım Masrafları, %39,22 Nar ve %38,49 ile Gollandro olmuştur, En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal veya hizmet ise; %50,00 Milli Piyango Bileti, %33,33 KKTC Devlet Piyango Bileti ve %31,22 ile Kabak oldu.