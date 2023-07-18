Knot: Temmuz ayında faiz artırımı gerekli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, gelecek hafta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında sonra para politikasının sıkılaştırılmasına devam edilmesinin garantisi olmadığını söyledi.

Hollanda Merkez Bankası Başkanı olan Knot, Bloomberg TV'ye yaptığı açıklamada, "Faiz artırımının Temmuz için bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum, Temmuz'dan sonra faiz artırımı ise en fazla bir olasılık olabilir, ancak kesinlikle garanti bir durum değil. Temmuz'dan itibaren temel senaryo çerçevesindeki risklerin dağılımı konusunda verilerin bize ne söylediğini dikkatlice izlememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Konuşmasında, "Çekirde enflasyonun düzleştiği görünüyor," ifadelerini kullanan Knot, "Ancak önümüzdeki aylarda bunun etkin bir şekilde düşmeye başladığına dair biraz daha kesin kanıt görmek isteyeceğiz" dedi.

Knot, enflasyonun ECB'nin şu anda tahmin ettiğinden daha erken, yani 2025 yerine 2024'te yüzde 2'lik hedefe düşebileceği görüşünü "iyimser" olarak nitelendirdi.