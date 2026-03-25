Kolombiya’da akaryakıt reformu: Dizel sübvansiyonuna ‘yük’ sınırı

Kolombiya hükümeti, kamu maliyesi üzerinde büyük yük oluşturan Yakıt Fiyat İstikrar Fonu (FEPC) açığını dizginlemek adına akaryakıt politikalarında kritik bir değişikliğe gidiyor. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, dizel yakıt sübvansiyonunun kapsamının daraltılacağını ve benzinde uluslararası fiyatlarla uyum sürecinin devam edeceğini belirtti.

Gıda ve lojistikte fiyat kalkanı

Hükümetin yeni stratejisine göre, dizel yakıt üzerindeki devlet desteği artık genel bir uygulama olmaktan çıkarılacak. Yeni düzenleme kapsamında sübvansiyonlar, yalnızca ekonominin temel çarklarını döndüren ve gıda arz güvenliği için kritik öneme sahip olan yük taşımacılığı sektörü ile sınırlandırılacak. Bu adımın, lojistik maliyetlerin artarak enflasyonu tetiklemesini önlemek amacıyla atıldığı ifade ediliyor. Yük taşımacılığı dışındaki ticari ve bireysel kullanımlar için ise desteklerin kademeli olarak kaldırılması planlanıyor.

Benzin fiyatlarında artış sinyali

Benzin fiyatlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Petro, yerel fiyatların küresel piyasa değerlerine ulaştırılması hedefine sadık kalacaklarını vurguladı. Kolombiya yönetimi, 2022 yılından bu yana uygulanan kademeli artışlarla sübvansiyon fonundaki devasa açığı kapatmayı ve tasarruf edilen kaynağı eğitim ile sağlık harcamalarına aktarmayı hedefliyor.

Lojistik sektörü mercek altında

Geçtiğimiz dönemde dizel fiyatlarına yapılan zamların ardından ülke genelinde patlak veren kamyoncu grevleri ve ana yolların ulaşıma kapatılması, hükümeti seçici sübvansiyon formülüne itti. Petro yönetimi, genel bir zam yerine sadece lojistik sektörünü muaf tutan bu yöntemle toplumsal tepkiyi dindirmeyi amaçlıyor. Nakliye kooperatifleri ve sektör temsilcileri ise bu özel desteğin uygulama esaslarını ve operasyonel maliyetlere nasıl yansıyacağını yakından izliyor.

Bu stratejik geri çekilme ile hükümet, bütçedeki devasa kara deliği kapatırken aynı zamanda nakliye maliyetlerini koruma altına alarak pazar tezgahlarındaki fiyat artışlarının önüne set çekmeyi hedefliyor.