  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Koltuk yarışı kızışıyor: İşte Fed başkanlığı için öne çıkan 5 aday
Takip Et

Koltuk yarışı kızışıyor: İşte Fed başkanlığı için öne çıkan 5 aday

ABD Hazine Bakanı Bessent, Fed başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Koltuk yarışı kızışıyor: İşte Fed başkanlığı için öne çıkan 5 aday
Takip Et

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) bir sonraki başkanlığı için 5 adayın değerlendirildiğini bildirdi.

Bessent, gelecek yıl görevi dolacak Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine gelebilecek muhtemel isimlere dair Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bu görev için 5 adayın değerlendirildiğini söyleyen Bessent, bu isimleri Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eski Fed Yönetim Kurulu üyesi Kevin Warsh ve varlık yönetimi şirketi Blackrock'ın üst yönetiminden Rick Rieder olarak sıraladı.

Bessent, Şükran Günü'nden kısa süre sonra aday listesini ABD Başkanı Donald Trump'a sunmayı planladığını kaydetti.

Öte yandan Trump da yeni Fed Başkanı'nın seçilmesine ilişkin kararın yıl sonuna kadar verileceğini ifade etti.

Beyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecekBeyaz Saray: Japonya Başbakanı Takaichi, Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterecekDünya
Benzine indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine indirim gelecek mi? İşte 28 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış sürecek, sıcaklıklar düşecek! İşte il il sıcaklık tahminleri...Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış sürecek, sıcaklıklar düşecek! İşte il il sıcaklık tahminleri...Gündem
Altın iki haftanın en düşüğünde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Altın iki haftanın en düşüğünde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?Finans

 

Küresel Ekonomi
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı
Morgan Stanley, Fed'den faiz beklentisini açıkladı
Rusya Merkez Bankası Başkanından 2026 için faiz mesajı
Rusya Merkez Bankası Başkanından 2026 için faiz mesajı
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme sürüyor
AB ülkelerinde Tesla satışlarındaki gerileme sürüyor
Almanya'nın ihracat beklentileri geriledi
Almanya'nın ihracat beklentileri geriledi
Güney Kore ekonomisi yüzde 1,7 büyüdü
Güney Kore ekonomisi yüzde 1,7 büyüdü
BNP Paribas'ın kârı beklentiye yakın geldi
BNP Paribas'ın kârı beklentiye yakın geldi