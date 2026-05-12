Komşuda neler oluyor? Yunanistan sanayisi enerjiyle mi şahlanıyor?

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT) verilerine göre sanayi üretimi son iki yılın en güçlü ivmesini yakalarken, teknoloji ve ilaç sektörlerindeki dev sıçramalar ülkenin üretim kapasitesinde köklü bir değişim yaşandığını kanıtladı.

Enerji üretimi beklentilerin üzerinde geldi

Sanayideki bu çarpıcı yükselişin lokomotifi olan enerji sektörüne, imalat sanayisi de yüzde 5,5’lik bir büyüme oranıyla eşlik etti. Ancak asıl dikkat çekici gelişme, Yunan sanayisinin kabuk değiştirdiğini kanıtlayan alt sektörlerde yaşandı. Bilgisayar, elektronik ve optik ürün imalatının yüzde 37 gibi rekor bir seviyeye fırlaması, temel eczacılık ürünlerindeki üretimin ise yüzde 30’un üzerinde artması, ülkenin yüksek teknolojiye dayalı üretimde yeni bir merkez olma iddiasını güçlendirdi. Bu veriler, Yunan ekonomisinin sadece hacimsel olarak değil, niteliksel olarak da ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu ortaya koyuyor.

Madencilikte stratejik dönüşümün izleri görülüyor

Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe gözlenen yüzde 10,2’lik sert daralma ise genel sanayi tablosundaki en çarpıcı tezatlardan biri olarak öne çıktı. Bu düşüş bir üretim krizinden ziyade, Yunanistan’ın fosil yakıtlardan hızla uzaklaşarak rotasını ‘Yeşil Mutabakat’ hedeflerine kırmasının bilinçli bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Geleneksel maden çıkarma faaliyetlerinin yerini yenilenebilir enerji kaynaklı bir sanayi yapısına bırakması, ülkenin stratejik bir enerji koridoru olma yolundaki kararlılığını simgeliyor.

Yunanistan Avrupa'nın yeni sanayi yıldızı olma yolunda

Sonuç olarak, fabrika aktivitesini ölçen PMI verilerinin 54,5 puan ile son yedi ayın zirvesine tırmanması, mart ayındaki bu başarının geçici bir durum olmadığını kanıtlıyor. Küresel enerji maliyetlerinin yarattığı baskıya rağmen Yunanistan, Avrupa Birliği ortalamasının çok üzerinde bir performans sergileyerek kıtanın yeni sanayi yıldızlarından biri olup olamayacağını tartışmaya açtı. Piyasalar, bu güçlü üretim ivmesinin istihdam ve genel ekonomik büyüme rakamlarına yansımalarını yakından takip ediyor.