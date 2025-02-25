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Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt ihracatını askıya aldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, piyasanın istikrarını sağlamak ve kayıt dışı madenciliği düzenlemek amacıyla kobalt ihracatını 4 ay süreyle askıya aldı.

Haber Merkezi
AA
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti kobalt ihracatını askıya aldı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Maden Bakanlığına bağlı Piyasa Düzenleme ve Kontrol Kurumu (ARECOMS) tarafından yapılan açıklamada, piyasanın istikrarını sağlamak ve özellikle kayıt dışı madenciliği düzenlemek amacıyla kobalt ihracatının 4 aylığına askıya alındığı duyuruldu.

Kararın endüstriyel, yarı endüstriyel, el sanatları ve küçük ölçekli üretim dahil tüm madencilik faaliyetlerini kapsadığı belirtilen açıklamada, 3 ay içinde durumun gözden geçirileceği ve askıya alma kararının yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Dünyanın en büyük kobalt üreticisi olan KDC, küresel arzın yüzde 80'inden fazlasını sağlıyor.

Özellikle ülkenin doğusundaki Katanga eyaletinde yoğunlaşan madencilik faaliyetleri, ülke ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kobalt, elektrikli araç bataryaları, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazların üretiminde kullanılan stratejik bir ham madde olarak büyük bir öneme sahip.

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