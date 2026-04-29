Konjonktürel istikrar mı, yapısal stagnasyon mu? AAA zırhı altındaki Almanya!

Hükümetin büyüme tahminlerini aşağı çekmesi ve 2027-2028 dönemi için öngörülen %1,4’lük mütevazı hedefler, Avrupa’nın lokomotifinde hızın düştüğünü kanıtlıyor. Mevcut tablo, mali disiplinle sağlanan güvenin, yapısal bir düşük büyüme tuzağını maskelediği gerçeğini ön plana çıkarıyor.

Avrupa’nın ekonomik çekirdeği Almanya, borç ödeme gücü ve finansal güvenilirliği konusundaki küresel referans pozisyonunu korumaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Almanya’nın en üst düzey kredi notunu teyit ederken, ülkenin dış şoklara karşı dayanıklılığını vurguladı. Ancak, teyit edilen bu başarı karnesinin hemen altında, yüksek enerji maliyetlerinin tetiklediği bir ekonomik yavaşlama döngüsü netleşiyor.

Kredi notu ve büyüme çelişkisi

S&P analizinde Almanya’nın kurumsal yapısı ‘sarsılmaz’ olarak tanımlansa da, 2027-2028 dönemine yönelik %1,4’lük büyüme öngörüsü, sanayi üretimindeki daralmayı gizlemeye yetmiyor. Ekonomik büyüme hızı ile finansal istikrar arasındaki bu zıt tablo, Almanya’nın ‘güvenli liman’ statüsünü korurken aynı zamanda düşük büyüme döngüsüne girdiğine işaret ediyor. Enerji yoğun sektörlerdeki rekabet gücü kaybı, kredi notunun sağladığı düşük maliyetli borçlanma avantajını reel ekonomide bir canlanmaya dönüştürmekte yetersiz kalıyor.

Yapısal dönüşüm ve gelecek riskleri

2028 yılına kadar uzanan orta vadeli perspektif, Almanya’nın sadece geçici bir yavaşlamayla değil, aynı zamanda nüfusun yaşlanması ve sanayi dönüşümü gibi köklü sorunlarla karşı karşıya olduğunu belgeliyor. Hükümetin büyüme beklentilerini revize etmesi, S&P’nin durağan görünümüyle birleşince; bu en yüksek kredi notunun, ekonomideki vites kaybını maskeleyen bir unsur olup olmadığı tartışmalarını tetikliyor. Sanayi üretimindeki yavaşlamanın kalıcı bir stagnasyona dönüşme riski, Almanya’nın önümüzdeki dönemdeki en büyük finansal sınavı olmaya aday duruyor.