Konteyner taşımacılığı endeksi işlem şartlarında bir haftada ikinci değişiklik

Şanghay'daki Uluslararası Enerji Borsası (INE), konteyner taşımacılığı endeksinin işlem şartlarını bir hafta içinde ikinci kez değiştirdi.

INE'nin en çok işlem gören Nisan ayı konteyner taşımacılığı endeksi Avrupa hattı vadeli işlemleri Çarşamba günü yüzde 20 artışla 1.744,9 endeks puanına yükseldi.

Kontrat geçen haftanın başından bu yana yüzde 78 değer kazanırken, düşük sevkiyat kapasitesi ve sevkiyatların yeniden yönlendirilmesinden kaynaklanan daha yüksek maliyet beklentileri de bu artışı destekledi.

Teminat oranı yüzde 20'ye yükseltilecek

Nisan ve Haziran kontratları için teminat oranı yüzde 19'dan yüzde 22'ye çıkarılırken, değerlerin ne kadar dalgalanabileceğini sınırlayan işlem bandı yüzde 17'den yüzde 20'ye genişletilecek.

Ağustos, Ekim ve Aralık kontratları için teminat oranı yüzde 17'den yüzde 20'ye, işlem bandı ise yüzde 15'ten yüzde 18'e yükseltilecek.

Yatırımcıları şu anda artan riskler konusunda da uyaran borsa, "Son zamanlarda piyasa birçok belirsizlikle karşı karşıya, üyeler ve yatırımcılar risk önlemeyi artırmalı ve rasyonel yatırım yapmalıdır." dedi.