Körfez’den petrol akışı savaş öncesi seviyelere yaklaştı

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Goldman Sachs, gizli sevkiyatlar dahil Basra Körfezi’nden petrol ihracatının eylülde iki katına çıktığını ve 2025 ortalamasına geri döndüğünü bildirdi. JPMorgan ise Orta Doğu’dan ham petrol akışının yaklaşık 17,5 milyon varil/güne ulaşarak savaş öncesi seviyelerin yüzde 98’ine yükseldiğini hesapladı.

Goldman Sachs’a göre ihracattaki toparlanmaya Suudi Arabistan öncülük etti ve ülkenin sevkiyatları 2025 ortalamasının üzerine çıktı. İran ise eylül ayında deniz yoluyla ham petrol ihracatı gerçekleştirmedi.

Hürmüz’den akış 13 milyon varil/güne yaklaştı

JPMorgan’ın 29 Eylül tarihli raporunda, Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının haziran sonundaki yaklaşık 13 milyon varil/gün seviyelerine neredeyse tamamen döndüğü belirtildi. Artışta ağırlıklı olarak Suudi Arabistan kaynaklı sevkiyatlar etkili oldu.

Son beş günlük döneme kadar hesaplanan 10 günlük hareketli ortalamaya göre toplam petrol akışları 2025 seviyelerinin yüzde 89’una ulaştı.

JPMorgan, yüksek sevkiyat hacimlerinin güvenlik koşullarındaki iyileşmeden ziyade sektörün devam eden risk ortamında faaliyet gösterebilme kapasitesini yansıttığını belirtti.

Rafine ürünlerde toparlanma daha sınırlı

JPMorgan’a göre dizel ve benzin dahil rafine petrol ürünü akışları yaklaşık 3 milyon varil/gün seviyesinde bulunuyor. Bu miktar savaş öncesi seviyelerin yüzde 58’ine karşılık geliyor.

Goldman Sachs da ağustos raporunda gizli gemi hareketlerindeki artışın Orta Doğu’daki kesintiler devam etse bile ham petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceğini belirtmişti. Son sevkiyat verilerinin bu değerlendirmeyi desteklediği ifade edildi.

Goldman, kesintilerin devam etmesi halinde rafine petrol ürünleri ile Avrupa doğal gaz piyasasında sıkılığın ham petrolden daha belirgin olabileceğini kaydetti.